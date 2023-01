36-Jähriger schlägt Mann in Offenburg ins Gesicht – Polizei ermittelt

Ein 36-Jähriger hat einen 33-Jährigen am Sonntagmittag gegen 12 Uhr in der Gaswerkstraße in Offenburg mit einem Schlagring ins Gesicht geschlagen. Gegen den Angreifer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Ein 36-Jähriger hat einen 33-Jährigen am Sonntagmittag gegen 12 Uhr in der Gaswerkstraße in Offenburg leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei lockte der 36-Jährige den Mann unter falschem Vorwand in einen Hinterhof und schlug ihm dort mit einem Schlagring ins Gesicht. Der Angreifer verließ daraufhin den Hinterhof, kehrte aber nach kurzer Zeit wieder an den Ort des Geschehens zurück.

Die Polizei stellte bei dem 36-Jährigen nach einer Alkoholüberprüfung einen Wert von 0,5 Promille fest. Der Schlagring konnte nicht aufgefunden werden. Eine medizinische Versorgung des Geschlagenen war nicht von Nöten.

Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.