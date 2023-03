41-Jähriger schlägt Polizist und leistet Widerstand in Offenburg

Ein 41-jähriger Mann hat am Freitag nach einer Kontrolle in Offenburg einen Polizisten geschlagen. Weil gegen ihn ein Haftbefehl vorlag und er die geforderte Summe nicht bezahlen konnte, wurde er ins Gefängnis gebracht.

Am vergangenen Freitag ist es in Offenburg zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 41-jährigen Mann und Beamten gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 41-Jährige am Bahnhof in Offenburg von der Polizei kontrolliert. Dabei gab der syrische Staatsangehörige an, am Nachmittag mit einem Zug aus Frankreich nach Deutschland eingereist zu sein. Er konnte den Beamten keine Aufenthaltsgenehmigung vorlegen.

Der Mann verhielt sich den Polizisten gegenüber unkooperativ und teilweise aggressiv. Die Beamten brachten ihn zur weiteren Sachbearbeitung auf die Dienststelle. Durch den Abgleich seiner Fingerabdrücke konnten seine Personalien festgestellt werden. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen unerlaubter Einreise. Die geforderten 160 Euro konnte er nicht zahlen, weshalb er eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen muss.

Als der 41-Jährige in das Gefängnis gebracht werden sollte, schlug er einem Beamten mit der Hand ins Gesicht. Daraufhin legten die Beamten dem Mann Handfesseln an. Auch hierbei leistete der Mann Widerstand. Nachdem er sich beruhigt hatte, wurde er ins Gefängnis gebracht.