46-Jähriger fährt ohne Ticket Zug und wird in Offenburg verhaftet

Ein Fahrgast eines Zuges hat sich am Mittwochabend geweigert, seinen Ausweis zu zeigen. In Offenburg kam er wegen eines Haftbefehls später in ein Gefängnis.

Zugbegleiter haben einen 46-Jährigen am Mittwochabend in einem Zug von Basel nach Karlsruhe erwischt, als er ohne Ticket Zug gefahren ist. Die Polizei teilte mit, dass er sich nicht ausweisen wollte und ihn die Zugbegleiter deshalb in Offenburg an die Bundespolizei übergaben.

Nach seiner Verhaftung kam der Mann in ein Gefängnis

Die Polizisten fanden anschließend heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Körperverletzung bestand und brachten ihn nach richterlicher Vorführung in ein Gefängnis.