49-jähriger Kopf gefasst: Betrügerbande beklaut zehn Personen im Ortenaukreis

Eine fünfköpfige Bande hat von Oktober 2020 bis April 2021 in verschiedenen Bankfilialen im Ortenaukreis mehrere Personen beklaut. Beamte haben den 49-jährige Kopf der Bande nun in Nordspanien festgenommen, teilten die Staatsanwaltschaft und Polizei Offenburg mit.

Die Bande aus Marseille handelte nach dem Muster des sogenannten „Shoulder Surfing“. Hierbei gelangen sie an die Daten der Personen, indem sie diesen bei ihren Bankgeschäften an Geldautomaten über die Schulter schauen. Dadurch gelangen sie an Informationen wie zum Beispiel die Geheimnummer. Im Anschluss verwickeln sie die Person in ein Gespräch und entwenden ihr dabei ihre EC-Karte.

Mit dieser Masche erbeutete die Bande einen unteren fünfstelligen Betrag von zehn Personen. Bei den Betroffenen handelte es sich hauptsächlich um Senioren.

Europaweite Fahndung liefert Kopf der Bande

Die Staatsanwaltschaft Offenburg beantragte daraufhin einen europäischen Haftbefehl gegen den 49-jährigen Kopf der Bande. Nach diesem wurde ab September 2021 europaweit gefahndet. Mitte Januar 2022 konnten spanische Behörden den Gesuchten in Nordspanien festnehmen. Im Rahmen der internationalen Rechtshilfe wurde der französische Staatsangehörige am Dienstag von Beamten der Kriminalpolizei Offenburg aus dem Madrider Gewahrsam abgeholt und nach Deutschland gebracht. Derzeit befindet er sich in einer Justizvollzugsanstalt und wartet auf seinen Gerichtsprozess.