50-jähriger Fahrradfahrer kollidiert mit Wohnmobil in Offenburg

Eine Wohnmobilfahrerin hat bei einem Wendemanöver einen Fahrradfahrer am Mittwoch in Offenburg übersehen. Der Mann kam anschließend in eine Klinik.

Zu einem Unfall ist es am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr zwischen der Fahrerin eines Wohnmobils und einem Fahrradfahrer gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall im Bereich der Kreuzung Weingartenstraße zur Hildastraße in Offenburg.

Die 71-jährige Wohnmobilfahrerin war auf der Weingartenstraße unterwegs, als sie zum Wenden in die Hildastraße einbog. Dabei kollidierte sie mit einem 50-jährigen Radfahrer. Dieser fuhr auf dem Radweg in der Hildastraße in entgegengesetzte Richtung, so die Polizei weiter.

Fahrradfahrer verletzt sich bei Unfall in Offenburg

Der Radfahrer wurde aufgrund seines Bremsvorgangs über den Lenker seines Fahrrads geschleudert. In der Folge prallte er gegen das Wohnmobil der 71-Jährigen. Der 50-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und musste mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht werden.