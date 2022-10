66-Jährige um 35.000 Euro bei Schockanruf in Offenburg betrogen

Am Dienstag ist es Betrügern erneut gelungen durch eine weitläufig bekannte Masche am Telefon, eine 66-jährige Frau um mehrere Zehntausend Euro zu betrügen. Wie die Polizei mitteilte, übergab die Frau eine vermeintliche Kaution von 35.000 Euro her.

Gegen 10 Uhr wurde die Frau von einem vermeintlichen Polizisten angerufen und darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Eine darauffolgende Haftstrafe könne nur durch Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 35.000 Euro vermieden werden.

Dieser Aufforderung kam das Opfer nach, hob den besagten Betrag bei einer Bank ab und übergab diesen einem Kurier.

Die Polizei weist ausdrücklich drauf hin, dass seitens der Polizei niemals am Telefon Geldforderungen gestellt oder die Bürgerinnen und Bürger über deren Vermögensverhältnisse ausgefragt werden.

Die Polizei warnt: Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Geben Sie keine persönlichen Daten oder die von Angehörigen heraus! Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus.

Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten.