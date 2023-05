Angriff

Aggressiver Fahrgast ohne Ticket verletzt Beamten in Offenburg leicht

Ein Mann hat sich am Dienstagabend gegenüber der Polizei in einem ICE in Offenburg aggressiv verhalten. Trotz Fahren ohne Fahrschein verweigerte der Mann den Zug zu verlassen. Nun erwartet ihn eine Anzeige.