Alarmanlage ausgelöst: Unbekannter bricht in Offenburger Tankstelle ein und flieht

Zu einem Einbruch ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einer Tankstelle in Offenburg gekommen. Der Täter hatte bei seinem Vorhaben wohl nicht mit der Alarmanlage gerechnet.

Ein Einbrecher hat am in der Nacht auf Mittwoch versucht, in eine Offenburger Tankstelle in der Rammersweierstraße einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, versuchte der Täter zunächst die Eingangstür aufzuhebeln. Dies misslang ihm allerdings, sodass er letztlich die Schaufensterscheibe einschlug.

Die Beamten vermuten, dass die ausgelöste Alarmanlage den Unbekannten erschreckte und er daraufhin die Flucht ergriff. Nach bisherigen Feststellungen wurde nichts gestohlen.

Bei einer eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei eine verdächtige Person kontrollieren. Allerdings würde es sich wohl nach einer ersten Überprüfung nicht um den gesuchten Einbrecher handeln, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Zur Spurensicherung werden Beamte der Kriminaltechnik hinzugezogen.