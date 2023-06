Alkoholisierter 53-Jähriger randaliert im Flixtrain nach Offenburg

Ein betrunkener Mann hat am Sonntagabend in einem Flixtrain nach Offenburg mehrere Straftaten begangen. Die Polizei empfingen ihn am Bahnhof.

Ein 53-Jähriger Betrunkener hat am Sonntagabend in einem Flixtrain auf der Fahrt nach Offenburg randaliert. Wie die Polizei mitteilte, kam es dabei zu mehreren Straftaten.

Die Deutsche Bahn informierte die Bundespolizei in Offenburg über das ausfallende Verhalten eines männlichen Fahrgastes. Der Mann habe einen Feuerlöscher herausgerissen, die Plomben der Notbremse abgerissen und in der Zugtoilette geraucht. Eine Streife der Bundespolizei empfing den 53-jährigen am Bahnhof in Offenburg und verbrachte ihn auf die Dienststelle.

Der alkoholisierte Mann verhielt sich gegenüber den Beamten uneinsichtig und aggressiv. Nach Abschluss aller Maßnahmen durfte er die Dienststelle wieder verlassen.