Alkoholisierter Mann in Offenburg in Gewahrsam genommen

Beamte haben einen betrunkenen Mann am Montag in Gewahrsam genommen, nachdem sich dieser unkooperativ und aggressiv verhalten hatte.

Mehrere Passanten haben am Montag gegen 17.45 Uhr eine mutmaßlich stark alkoholisierte und hilflose Person gemeldet, die teils auf dem Radweg und teils auf der Fahrbahn in der Okenstraße in Offenburg läge.

Mann war zuvor durch Pöbeleien aufgefallen

Wie die Polizei mitteilte, machte der 55-Jährige einen stark alkoholisierten und verbal aggressiven Eindruck, als die Beamten eintrafen. Sie konnten feststellen, dass es sich offenbar um den Mann handelte, der zuvor durch Pöbeleien bei einem Supermarkt aufgefallen war.

Der Mann verweigerte einen Atemalkoholtest, zeigte sich unkooperativ und aggressiv, außerdem war er ihm nicht möglich, sich alleine auf den Beinen zu halten. In der Folge wurde er in polizeiliche Gewahrsam genommen.