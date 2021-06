Angriff auf 20-Jährigen in Haslach

Mehrere junge Männer haben in Haslach einen 20-Jährigen überfallen. Einen Tatverdächtigen konnte die Polizei in der Nähe des Tatorts festnehmen.

Am Freitagabend gegen 23.30 Uhr ist ein 20-Jähriger im Grünweg in Haslach angegriffen worden. Dies teilt die Polizei Offenburg mit Mehrere junge Männer sollen den jungen Mann in seiner Wohnung aufgesucht, geschlagen und ihm einige Gegenstände sowie Bargeld entwendet haben. Durch die hinzugerufenen Beamten des Polizeirevier Haslach konnte ein mutmaßlicher Tatverdächtiger in Tatortnähe festgenommen werden. Die Kriminalpolizei in Offenburg hat die Ermittlungen übernommen.