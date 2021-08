Angreifer verletzt Taxifahrer in Offenburg schwer

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Donnerstag einen Taxifahrer am Offenburger Bahnhof attackiert. Als er den wartenden Mann passierte, verletzte er ihn mit einem Gegenstand.

Ein Taxifahrer wurde in der Nacht auf Donnerstag in Offenburg angegriffen und schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, stand der 60-Jährige gegen 0.45 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz bei seinem Auto und wartete auf Fahrgäste.

Plötzlich ging ein bislang unbekannter Mann an dem Taxifahrer vorbei und verletzte ihn mit einem Gegenstand so schwer, dass er zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste.

Warum der Täter den 60-Jährigen angriff, ist derzeit noch vollkommen offen. Da der Angreifer noch nicht gefasst wurde, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Zeugen gesucht Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (07 81) 21 28 20 zu melden.