Mehr als 140 Familien haben im vergangenen Jahr die Hilfe des Kinder- und Jugendhospizdienstes Ortenau (Kiju) in Anspruch genommen. Der in Offenburg ansässige Verein, der mit rund drei Dutzend ehrenamtlichen und speziell geschulten Mitarbeitern sowie drei hauptamtlichen Fachkräften arbeitet, feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum.

Immer wieder werde sie gefragt, wie sie so furchtlos mit den schweren Themen Krankheit und Tod umgehen könne, sagt Helena Gareis. Dazu sagt die geschäftsführende Kiju-Leiterin: „Vor Krankheit und Tod habe ich keine Angst, aber vor der Dummheit und Gewalttätigkeit der Menschen.“

Leuten etwa, die zum Mord an Polizisten aufrufen, müsse man mutig entgegentreten. Das sieht auch Thomas Marwein so, der aus Anlass des Tages der Kinderhospiz-Arbeit am 10. Februar die im Stadtteil Hildboltsweier ansässige Einrichtung besuchte.

Kinder- und Jugendhospizdienst Ortenau will ein Anker in der Not sein

Das Kinderhospiz verfügt im Obergeschoss des Hauses im Asternweg über ein sehr großes, helles Spielzimmer mit Sitzecke, Spielschrank, Bastelschrank, vielen Fenstern und zahlreichen Spielsachen, über eine moderne Küche mit einem großen Esstisch und Stühlen, einen Empfangsbereich und Büroräume.

Dank eines Verfahrens um eine immense Steuerhinterziehung kam das Kinderhospiz 2016 an eine so große staatliche Spende, dass die Wohnung erworben werden konnte. „Wenn ein Kind hierher kommt, dessen Mutter gerade plötzlich gestorben ist, dann können wir ihm den Schmerz nicht nehmen, aber die Rahmenbedingungen für die Trauer können wir so gut wie nur möglich gestalten“, erklärt Gareis.

Ein Bild zeigt eine zusammengekuschelte Gruppe afrikanischer Kinder: „Das sind Waisenkinder. Man mag sich wundern, warum sie trotzdem so eine Vitalität und Lebensfreude ausstrahlen. Aber es ist so: Menschen haben die Kraft in sich, die schlimmsten Katastrophen zu überstehen.“ Aufgabe des Kiju sei es, „mit den Kindern und betroffenen Familien den inneren Anker hervorzuholen.“

140 Familien haben die Hilfe des Kiju Ortenau 2021 in Anspruch genommen

140 Familien, insgesamt 450 Menschen, haben die Hilfe im vergangenen Jahr in Anspruch genommen. Das Haushaltsvolumen liegt bei 300.000 Euro und ist laut Helena Gareis zu 75 Prozent durch Spenden finanziert. „Zum Glück gibt es jährlich etwa 600 Menschen, die sich für uns etwas einfallen lassen.“

Die Spendenrequirierung sei anstrengend, mache die Einrichtung aber auch unabhängig von Vorschriften, bilanziert die Hospizleiterin, die auch Sprecherin aller Kinderhospize im Land ist – es gibt inzwischen in jedem Landkreis mindestens eines.

„Bei uns ruft die Polizei an und sagt, hier haben wir eine völlig aufgelöste Familie, die beim Abendessen auf den Papa gewartet hat und erfahren musste, dass er bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen ist. Könnt ihr euch kümmern? Dann machen wir das sofort“, sagt Gareis.

Wir tun alles, dass die Kinder wieder dem Strom des Lebens gewachsen sind. Helena Gareis, Leiterin der Einrichtung

Man helfe den Kindern, aus der Starre rauszukommen, bemale den Sarg gemeinsam, gestalte das Grab, spreche auch mal mit den Klassenkameraden und Lehrerinnen: „Wir tun alles, dass die Kinder wieder dem Strom des Lebens gewachsen sind.“ Und auch für die Polizisten sei es eine Erleichterung, zu wissen: Da kümmert sich jemand.

Kiju begleitet trauernde Kinder und Jugendliche

„Wer würde das alles tun, wenn Sie nicht da wären?“, fragt Thomas Marwein angesichts des großen persönlichen Einsatzes der drei Festangestellten und Ehrenamtlichen. Die Kinder hätten dann keine schnelle Anlaufstelle, müssten auf Termine warten. Oft gebe es keinen Platz in der Traumatherapie, ist die Antwort. „Also ein echtes Bürgerprojekt“, stellte der Besucher anerkennend fest. Zum Abschied übergab er einen echten Steiff-Teddybären als Geschenk.

Das Kiju (Ortenauer Kinder- und Jugendhospizdienst) dient der Lebensbegleitung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Lebensverkürzend erkrankte und schwerkranke, Abschied nehmende und trauernde Kinder und Jugendliche und ihre Familien werden kostenfrei begleitet, unabhängig von Weltanschauung und Religion.