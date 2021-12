Arbeiter in Offenburg nach Sturz schwer verletzt

Nachdem ein Arbeiter auf einer Baustelle in Offenburg durch eine Zwischendecke gebrochen ist, musste er aufgrund seiner schweren Verletzungen unmittelbar in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei Abbrucharbeiten an einem Gebäude in der Lihlstraße in Offenburg, ist am Mittwoch um 9.40 Uhr ein Arbeiter aus etwa dreieinhalb Metern durch eine Zwischendecke durchgebrochen und hat sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg informierte, musste der Mann nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Was genau passierte, wird von den Beamten des Polizeireviers Offenburg jetzt ermittelt.