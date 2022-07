Autofahrerin durchbricht wiederholt Zufahrtschranke eines Parkplatzes in Offenburg

Eine Autofahrerin hat am Donnerstag die Durchfahrtsschranke eines Parkplatzes in Offenburg demoliert.

Der Versuch, in einen Parkplatz in der Stegermattstraße in Offenburg einzufahren, hat am Donnerstag mit einem Sachschaden von rund 30.000 Euro geendet.

Wie die Polizei mitteilte, wollte die Autofahrerin das Ticket gegen 13.05 an der Schranke des Parkplatzes lösen. Hierbei kam die Frau versehentlich auf das Gaspedal, weswegen sie durch die geschlossene Schranke und gegen einen Mast fuhr.

Daraufhin steuerte sie rückwärts über die bereits beschädigte Schranke und kollidierte zusätzlich mit einem geparkten Auto.