Autos stoßen auf B3 in Offenburg zusammen - eine Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B3 in Offenburg ist am Montagabend eine Fahrerin schwer verletzt worden. Sie übersah beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Den Unfall verursachte eine 42-jährige Fahrerin, die am Montagabend auf der verlängerten B3 von der Otto-Hahn-Brücke in Richtung Messegelände in Offenburg unterwegs war. Als sie nach links in die Max-Planck-Straße abbiegen wollte, übersah sie ein entgegenkommendes Auto. Das berichtet die Polizei. Die beiden Fahrzeuge prallten frontal zusammen.

Das entgegenkommende Auto schleuderte zwischen zwei Bäumen durch und kam auf dem Gelände der Total-Tankstelle zum Stehen. Dabei wurde der 36-jährige Fahrer leicht verletzt. Laut Angaben der Polizei wurde die Unfallverursacherin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Beamten gehen von einem Sachschaden von jeweils 10.000 Euro aus.