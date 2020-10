An der Anschlussstelle Offenburg hat sich am Dienstag auf der A5 ein Auffahrunfall ereignet. Ein 51 Jahre alter Mercedes Fahrer verließ von Lahr kommend die Autobahn. Ein 21-jähriger Citroen-Lenker fuhr ihm hierbei auf. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Unfallschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.