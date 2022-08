Badeunfall: 24-Jähriger tot aus dem Offenburger Gifizsee geborgen

Mehrfach war der Mann in der Nacht zu Freitag ins Wasser gegangen. Am Freitagmorgen tauchte er schließlich nicht mehr auf und konnte nur noch tot aus dem Wasser geholt werden.

Bei einem Badeunfall ist am Freitagmorgen ein 24-Jähriger in Offenburg ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann zusammen mit einem Begleiter bereits in der Nacht im Gifizsee mehrmals schwimmen gegangen.

Dabei sei er anschließend immer wieder an Land gekommen. Gegen 8:30 Uhr bemerkte eine Zeugin schließlich den rufenden Begleiter, der das Wasser und den Uferbereich nach seinem vermissten Freund absuchte.

Die Frau alarmierte umgehend über Notruf die Rettungskräfte. Ein Polizei- und ein Rettungshubschrauber, Beamte des Polizeireviers Offenburg und der Wasserschutzpolizei, das DLRG, der Rettungsdienst machten sich auf die Suche nach dem Mann. Letztlich konnten sie ihn nur noch tot aus dem See bergen.