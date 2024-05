Im Zug: Mann fasst sich vor den Augen einer Frau in Hose

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, hat sich am Freitag gegen 17 Uhr ein Mann in einem Zug zwischen Kehl und Offenburg einer Frau gegenübergesetzt, sich in die Hose gegriffen und sie dabei angestarrt. Das bestätigten auch mehrere Zeugen gegenüber den Beamten. Auf die Bitte der Frau hin, das zu unterlassen, habe er nicht reagiert.

Die Polizei ermittelt

Die verständigte Polizei holte den Mann am Bahnhof in Offenburg aus dem Zug. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie wertet nun auch die Aufnahmen der Überwachungskamera aus dem Zug aus.