Die Berufsinfomesse bietet am Freitag, 7. und Samstag, 8. Mai, im digitalen Format Angebote zu Aus- und Weiterbildung, Berufen, Studium und Praktika im In- und Ausland. Die Besucher haben damit die Chance, sich über die große Bandbreite rund um das Thema Beruf zu informieren und sich von der Vielfalt der Angebote inspirieren zu lassen.

Startpunkt des Besuchs ist das Foyer der Baden-Arena

Besucher können sich über ihren PC, Mac oder Notebook online registrieren und im Anschluss als Avatar die digitalen Veranstaltungshallen der Messe Offenburg-Ortenau betreten. Startpunkt des Messebesuchs ist dabei das Foyer der Baden-Arena, von dem aus die Ausstellungsstände in der Baden-Arena und der Ortenauhalle besucht werden können.

Die intuitive Bewegung der Besucher durch ihre Avatare, gepaart mit der direkten Videokommunikation aller Teilnehmer, ermöglicht ein Messeerlebnis der besonderen Art. Neben dem gemeinsamen Erlebnis der Besucher, die sich in Zweier- und Gruppengesprächen treffen können, sind auch die Aussteller an ihren Messeständen als Avatar vertreten und können sich ebenfalls in der Halle frei bewegen, um mit allen Teilnehmern zu interagieren.

Wie im normalen Leben, können sich Avatare zum gemeinsamen Messebesuch verabreden und auf Entdeckungsreise bei den Ausstellern gehen. Direkte Gespräche mit Ausstellern können zu zweit oder in Gruppen über die Videokommunikation erfolgen.

Damit der direkte Austausch optimal funktioniert, ist die Kamera- und Mikrofon-Funktion beim Registrieren zuzulassen. Neben der direkten Interaktion zwischen den Avataren stellen Aussteller Infos zu den jeweiligen Angeboten für Besucher an ihren Ständen zum Download oder per Link zur Verfügung.

Registrierung ist kostenfrei

Im Vorfeld der Berufsinfomesse können sich Besucher über den bewährten BIM-Finder zu den unterschiedlichen Angeboten informieren, um dann gezielt während der Veranstaltung mit den Wunschausstellern konkrete Gespräche zu führen.

Die Registrierung zur Berufsinfomesse ist kostenfrei. Von Montag, 3. bis Donnerstag, 6 Mai, haben Besucher die Möglichkeit, virtuell einen Technikcheck im Foyer der Baden-Arena täglich von 8 bis 20 Uhr durchzuführen und die Steuerung der Avatare auszuprobieren.

Hierbei erhalten Besucher Informationen, wie sie sich inhaltlich sinnvoll auf die BIM vorbereiten. Am 7. und 8. Mai von jeweils 9 bis 17 Uhr öffnen dann die digitalen Tore der Berufsinfomesse und die Aussteller freuen sich auf die Besucher und die direkte Kommunikation.

Ausgewählte Ausstellerinformationen finden Sie hier:

Messe Offenburg-Ortenau GmbH

Ausbildungsmöglichkeit: Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik (m|w|d)

Ansprechpartner: Lena Walter

Mailadresse: bewerbung@messe-offenburg.de

Telefonnummer: 0781 9226-229

Webseite: www.messe-offenburg.de/de/jobs-karriere

Adresse: Schutterwälder Straße 3, 77656 Offenburg

Paritätische Schulen