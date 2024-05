Besserer Takt: Ortenauer Kreistag hofft auf mehr Geld von Bund und Land

Im Kern sind sich ziemlich alle im Kreistag einig, jedenfalls zeigte dies in der Sitzung am Dienstag das Abstimmungsergebnis: Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) im Ortenaukreis soll massiv ausgeweitet, die Mobilitätswende auf breiter Front vorangebracht werden. Das hatte sich bereits in der Sitzung des zuständigen Ausschusses für Umwelt und Technik (UTA) im März und sogar schon in einer Sitzung im Juni 2023 abgezeichnet: Ein viel besserer Takt soll Alltag werden.

40 Millionen Euro würde der ÖPNV-Ausbau kosten

Überhaupt sollen weiße Flecken im Landkreis getilgt und der Takt auch in den Abendstunden regelmäßig werden: Die Menschen sollen wissen, ohne dass sie einen Fahrplan bemühen müssen, wann Bus und Bahn fahren. Doch dieser Idealfall bleibt vorerst Zukunftsmusik. Der Grund: Wer soll das bezahlen? Zumal hie und da von bis zu 40 Millionen Euro die Rede ist, die der ÖPNV-Ausbau im Ortenaukreis jährlich kosten würde.

Sprecher mehrerer Fraktionen schielten in der Kreistagssitzung mehrfach nach Berlin und Stuttgart, von wo man sich finanzielle Hilfen erhofft – ja, man forderte diese zum Teil sogar vehement ein, zumal ebendort die Mobilitätswende formuliert worden sei.

„Verschlechterungsverbot“ für die Bestandslinien

Und weil das Geld selbst beim nicht gerade armen Ortenaukreis nicht auf der Straße herumliegt, muss dieser beim ÖPNV-Ausbau vorläufig halt kleinere Brötchen backen. Am Dienstag folgte der Kreistag nun einstimmig dem UTA-Vorschlag, am „Verschlechterungsverbot“ für die „Bestandslinien“ festzuhalten.

Im Verkehrssystem ist zu wenig Geld. Stefan Hattenbach

CDU-Sprecher

Um dies zu schaffen, werden für die Jahre 2024 bis 2026 insgesamt 4,1 Millionen Euro bereitgestellt. Außerdem folgte der Kreistag dem von der SPD bereits im Ausschuss vorgebrachten Antrag, weiterhin fünf Millionen Euro pro Jahr an „Co-Finanzierungsmittel“ für gezielte punktuelle Verbesserungen bereitzustellen. Zudem sollen „Teilraumanalysen“ erfolgen: Wo lassen sich Fahrpläne optimieren?

„Im Verkehrssystem ist zu wenig Geld“, brachte es CDU-Sprecher Stefan Hattenbach gleich auf den Punkt. Die Variante „1 plus“ sei erstrebenswert, aber nicht erreichbar, „weil wir die Mittel nicht haben“. Allerdings stecke der Ortenaukreis „heute schon Millionen in den ÖPNV“. Ein „homöopathischer ÖPNV“ funktioniere auf Dauer nicht. Immerhin sei der jetzige Beschluss ein „Schritt in die richtige Richtung“.

Das sah auch Valentin Doll (Freie Wähler) so, erst recht gelte es vorerst, „die Attraktivität mancher Linien zu verbessern“. Hans-Peter Kopp (SPD) zeigte sich überzeugt, mit den beschlossenen fünf Millionen „relativ viele Verbesserungen erreichen zu können“. Dass der Ortenaukreis ein 40-Millionen-ÖPNV-Projekt aber aus eigenen Mitteln stemme, „ist nicht möglich“.

Wir müssen Bund und Land in die Pflicht nehmen. Carsten Erhardt

FDP

Ähnlich argumentierte Carsten Erhardt (FDP), der klar und deutlich sagte: „Wir müssen Bund und Land in die Pflicht nehmen.“ Dorothee Granderath (Grüne) betonte: „Selbstverständlich sind wir dafür, dass die Bestandslinien erhalten bleiben.“ Die Grünen würden „weiter für eine Verbesserung des ÖPNV kämpfen“. Leider ließen dies die finanziellen Mittel des Ortenaukreises alleine nicht zu.

Jana Schwab (LiLO) betonte: „Mobilität ist Grundrecht.“ Also bat sie um eine baldige umfassende Debatte über „1 plus“. So wie die Klinik-Agenda von den zuständigen politischen Gremien als Leuchtturmprojekt propagiert werde, so sollte auch dem ÖPNV dieses Etikett zukommen.

Ganztätiger Stundentakt ist Ziel der 1a-Variante

Lediglich Günter Geng (AfD) mahnte eindringlich, nicht alles auf die Karte ÖPNV zu setzen: „Bleibt bitte in der Realität.“ Wegen eines Fußbruchs gehandicapt, käme er ohne „persönliche Mobilität“ – sprich: Auto – derzeit nicht weit.

Die Variante „1 plus“ sieht neben dem Verschlechterungsverbot für bestehende Linien einen ganztägigen Stundentakt und Aufstockung um verkehrlich sinnvolle zusätzliche Verbindungen vor.