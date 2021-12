Betrunkener 15-Jähriger klaut Bier aus Offenburger Tankstelle

Ein aggressiver jugendlicher Tankstellendieb hat in Offenburg am Donnerstagabend die Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilte, meldete eine Tankstelle in der Schutterwälder Straße gegen 22.15 Uhr einen Diebstahl.

Der 15-Jährige Täter hat sich mit einem Sixpack Bier aus dem Staub gemacht und flüchtete auf den Parkplatz eines nahe gelegenen Hotels. Zwei Zeugen holten ihn ein und hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf.

Weil der offensichtlich betrunkene Jugendliche sich sehr aggressiv verhielt, mussten die Beamten ihn fixieren und mit auf die Dienststelle nehmen, wo seine Mutter ihn später abholte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.