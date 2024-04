Vor einem Polizeirevier in Offenburg hat ein Mann am Montagmorgen verfassungsfeindliche Parolen von sich gegeben. Er war betrunken.

Ein 54-Jähriger hat am Montagmorgen in Offenburg die Polizei auf den Plan gerufen, indem er unmittelbar vor einem Polizeirevier an einer Bushaltestelle in der Hauptstraße laut verfassungsfeindliche Parolen geschrien hat. Die Polizei teilte mit, dass der Mann seine Parolen mit entsprechenden Gesten untermalte.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren

Gegen den zu dem Zeitpunkt mit 2,2 Promille schwer betrunkenen Mann leitet die Polizei nun ein Strafverfahren ein.