Am Freitagabend ist ein Brand in einer Sporthalle in Neuried-Ichenheim ausgebrochen. Bis auf Weiteres ist die Halle nach dem Feuer nicht nutzbar.

Wie die Polizei mitteilte, wurde am Freitagabend gegen 21.30 Uhr in einer Sporthalle in Neuried-Ichenheim ein Brand mit starker Rauchentwicklung festgestellt. Der Brand war in einem Geräteraum ausgebrochen.

Die Kräfte der eingesetzten Feuerwehren konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf 75.000 Euro.

Das örtlich zuständige Polizeirevier Offenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.