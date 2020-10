Am Mittwochnachmittag hat es in einer Garage in der Bergwerkstraße in Berghaupten gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, löste vermutlich ein technischer Defekt das Feuer aus.

Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde dabei niemand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand schnell unter Kontrolle.