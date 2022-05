Familien sind obdachlos

Brand von sechs Reihenhäusern in Offenburg: „keine Anzeichen von Fehlverhalten“

Nach dem Brand in einer Reihenhausreihe in Offenburg, bei dem sechs Familien obdachlos geworden sind, hat die Polizei am Freitag mehrere Stunden lang die Spurensuche mit einem Gutachter fortgesetzt.