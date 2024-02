Bundespolizei nimmt 24-Jährigen in Offenburg fest

Einen 24-Jährigen, der wegen Straftaten im Ausland gesucht war, haben Bundespolizisten am Mittwoch in Offenburg festgenommen. Er muss nun in das Gefängnis.

Die Bundespolizei hat am Mittwoch am Bahnhof in Offenburg einen gesuchten Straftäter gefunden und in das Gefängnis gebracht. Die Polizei teilte mit, dass gegen den 24-Jährigen ein Haftbefehl wegen Körperverletzung bestand.

Der Mann muss nun für 90 Tage in das Gefängnis

Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 90 Tage ins Gefängnis.