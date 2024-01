Bundespolizei nimmt am Bahnhof in Offenburg zwei Menschen fest

Die Bundespolizei hat am Mittwoch am Bahnhof in Offenburg Menschen verhaftet und eingesperrt, gegen die internationale Haftbefehle bestanden.

Zwei Menschen, auf die ein Strafbefehl ausgestellt war, haben Beamte der Bundespolizei am Mittwochabend am Bahnhof in Offenburg verhaftet. Die Polizei teilte mit, dass die Beamten bei der Kontrolle eines 33-jährigen Vietnamesen bemerkten, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz bestand. Da der Mann zu arm war, die fällige Geldstrafe zu bezahlen, sperren die Polizisten ihn nun für 80 Tage in ein Gefängnis.

Beide Männer sitzen jetzt im Gefängnis

Kurze Zeit darauf kontrollierten die Bundespolizisten einen 49-Jährigen. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Beleidigung. Auch er konnte die fällige Geldstrafe nicht bezahlen. Die Polizisten sperren ihn deshalb für 20 Tage ein.