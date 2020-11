Gesuchte Straftäter festgenommen

Bundespolizei nimmt an deutsch-französischer Grenze gesuchte Straftäter fest

Bei Kontrollen der Bundespolizei an Bahnhöfen und in Zügen haben die Beamten zwei gesuchte Straftäter verhaftet. Einen im Zug zwischen Offenburg und Freiburg und den anderen am Bahnhof Kehl.