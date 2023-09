Polizeibeamte haben am einen Straftäter am Offenburger Bahnhof verhaftet. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

Die Beamten der Bundespolizei haben am Donnerstag bei einer Kontrolle am Bahnhof in Offenburg einen gesuchten Straftäter festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, bestand gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

Mann konnte Gefängnisstrafe abwenden

Der 29-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und so eine 20-tägige Haftstrafe abwenden. Anschließend ließen die Beamten den Mann wieder frei.