Mann bei unbefugter Gleisüberschreitung erwischt

Immer wieder überqueren Menschen auf unerlaubtem Weg die Gleise, so auch ein 25-Jähriger am Montagabend. Die Bundespolizei betont die Fahrlässigkeit solcher Aktionen.

Am Montagabend haben Beamte der Bundespolizei eine unbefugte Gleisüberschreitung am Bahnhof in Offenburg festgestellt. Nach Angaben der Bundespolizeiinspektion Offenburg überquerte ein 25-jähriger Mann vor den Augen der Beamten unbefugt mehrere Gleise.

Der Mann wurde auf sein Fehlverhalten hingewiesen und eine Gefährdeansprache wurde durchgeführt, zudem wurde gegen ihn ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die Bundespolizei warnt

Personen, die sich unbefugt im Bereich der Gleise aufhalten, begeben sich in Lebensgefahr, betont die Bundespolizei. Züge fahren mit Geschwindigkeiten von über 160 Stundenkilometern können Hindernissen nicht ausweichen und haben einen sehr langen Bremsweg. Häufig verlieren Menschen hier durch Fahrlässigkeit ihr Leben.