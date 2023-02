Wegen Raub gesucht

Bundespolizei verhaftet Straftäter am Bahnhof in Offenburg

Die Bundespolizei hat am Bahnhof Offenburg am Dienstagabend einen gesuchten Mann am Bahnhof in Offenburg festgenommen. Weil er nicht genug Geld hat, um seine Strafe zu bezahlen, muss er nun in ein Gefängnis