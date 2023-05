Bundespolizei verhaftet zwei gesuchte Straftäter am Offenburger Bahnhof

Polizeibeamte haben am Samstag zwei Männer am Bahnhof in Offenburg verhaftet. Gegen die beiden 33-Jährigen lagen Haftbefehle vor.

Die Beamten der Bundespolizei haben am vergangenen Samstag zwei gesuchte Straftäter am Offenburger Bahnhof verhaften können. Wie die Polizei mitteilte, stellten die Beamten bei einer Kontrolle eines 33-jährigen Mannes einen Haftbefehl wegen Unterschlagung fest.

Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er zur 80 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis verbüßen. Um kurz vor Mitternacht erfolgte dann die zweite Festnahme am Bahnhof in Offenburg. Die Beamten trafen einen 33-Jährigen nach dem Ausstieg aus einem Nahverkehrszug an und kontrollierten ihn polizeilich. Gegen den Mann lagen zwei Haftbefehle vor, davon ein Untersuchungshaftbefehl wegen räuberischem Diebstahls sowie ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Er wurde am nächsten Tag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Danach wurde der Mann ebenfalls in das Gefängnis eingeliefert.