„Car-Freitag“ in Offenburg: Unfall nach mutmaßlichem Autorennen

In Offenburg (Ortenaukreis) traf sich am Karfreitag zum „Car-Freitag“ die Tuner- und Raserszene. Dabei ist es vermutlich infolge eines Autorennens zu einem Unfall mit einer verletzten Frau gekommen.

Auf einem Parkplatz waren am Freitagabend zwei Wagen zusammengestoßen, wobei die Fahrerin des einen Autos leichte Verletzungen erlitt. Wie die Polizei weiter mitteilte, gab es parallel dazu einen Sondereinsatz zur Überwachung der Tuner- und Raserszene. Dabei wurden knapp getunte 250 Fahrzeuge angehalten.

Zehn Autos wurden bei den Kontrollen zum „Car-Freitag“ aufgrund von technischen Mängeln sichergestellt. Überwiegend wurden technische Mängel an Bereifung, Fahrwerk und Abgasanlagen festgestellt und geahndet.

Der Sachschaden des Unfalls liegt bei etwa 30.000 Euro. An dem Pkw des Verursachers entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro, an dem anderen Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.