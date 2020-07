Chef der Offenburger Arbeitsagentur: Es gibt einen hohen Unsicherheitsfaktor

Der Lockdown hat die Wirtschaft empfindlich getroffen. Das gilt auch für viele Branchen, die noch nie etwas mit dem Thema Kurzarbeit zu tun hatten – beispielsweise in Gastronomie, dem Handel oder dem Freizeitbereich. Mehr als 4.700 Betriebe haben seit Beginn der Corona-Krise Kurzarbeit angezeigt, betroffen können bis zu 70.000 Arbeitnehmer sein. Das sind 42 Prozent der Unternehmen und 38 Prozent aller Beschäftigten im Ortenaukreis. Doch es gibt einen hohen Unsicherheitsfaktor. Wer die Kurzarbeit tatsächlich in Anspruch genommen hat, das werden wir erst in ein bis drei Monaten wissen, wenn die Abrechnungen vorgelegt werden. Aus diesen Zahlen schon abzuleiten, wohin die Wirtschaft in der Ortenau läuft, ist unmöglich. Es gibt da die unterschiedlichsten Einschätzungen. Entscheidend wird sein, wie das weitere Pandemiegeschehen verläuft und wann es eine tatsächliche Normalisierung in den Betrieben gibt. Man muss sich nur einmal die Gastronomie ansehen – die ist weit davon entfernt, wieder so agieren zu können wie vor Corona.