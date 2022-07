„Der schlimmste Gesundheitsminister“: Kritik an Lauterbach aus der Ortenau

In der jüngsten Sitzung des Klinikausschusses kritisierten der Ortenauer Landrat und der Geschäftsführer der Ortenau-Klinik die Politik von Karl Lauterbach.

Als wäre die Zukunft des Ortenau-Klinikums, samt Schließung traditionsreicher Akutkliniken, nicht schon Aufreger genug: Die Corona-Pandemie hat weitere Sorgenfalten entstehen lassen – wie auch der Krieg in der Ukraine, der erhebliche Auswirkungen auf die Energieversorgung des Klinikverbundes hat.

Den deftigsten Satz in der Sitzung des zuständigen Klinikausschusses lieferte, mit Blick auf Corona, Klinik-Geschäftsführer Christian Keller: Er sei jetzt 30 Jahre in der Gesundheitsbranche tätig, „doch der jetzige Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist der schlimmste, den ich je erlebt habe“.

Er, so Keller, sei überzeugt: Nicht nur in Nordrhein-Westfalen, aber erst recht dort, würden aufgrund der vielfältigen finanziellen Probleme „viele Kliniken unstrukturiert aus dem Markt gehen“.

Er, wie auch Landrat Scherer, fühle sich im Bund mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die neulich abermals betont habe, „wie dringend die Reform der Krankenhausfinanzierung“ sei.

Drohende Szenarien: Politik muss dringend handeln

2020 hätten rund 28 Prozent der Krankenhäuser einen Verlust eingefahren – trotz Corona-Ausgleichszahlungen. Jedes vierte Krankenhaus sei wirtschaftlich so angeschlagen, heißt es in dem Klinik-Report, „dass es nur unter Schwierigkeiten und erhöhten Zinsen Kredite erhält“.

Die Politik müsse dringend handeln und ein stabiles Finanzierungssystem aufstellen. Die starke Inflation verschärfe die Situation dramatisch. Nichts sei zudem auf den dritten Corona-Herbst vorbereitet, Lauterbach mache keinerlei Vorschläge, wie dem drohenden Szenario begegnet werden könne.

Keller wies abermals darauf hin, wie wichtig es gewesen sei, die Agenda 2030 zu gründen, die auch eine Reduzierung der Betten vorsieht. Doch auch wenn von früher acht nur noch vier Aktukliniken übrigbleiben werden, habe das Ortenau-Klinikum immer noch zu viele Betten: „Wir werden über den Bestand nochmals reden müssen.“

Das Ortenau-Klinikum verfügt momentan über rund 1.600 Betten, von denen 1.250 „belegbar“ seien. Für das neue Klinik-Quartett – Offenburg, Lahr, Achern und Wolfach – waren mal etwas mehr als 1.400 Betten vorgesehen. Diese Zahl sei Makulatur.

Auffällig sei, so Peter Kraemer, der Medizinische Direktor des Klinikums, der Hang zur Ambulantisierung: Noch 2018 wurden im Klinikum mehr als 78.000 Patienten betreut, die Zahl fiel, auch coronabedingt, auf nur noch 62.500 im Vorjahr. Umgekehrt sei zuletzt die Zahl der ambulanten OP wieder angestiegen.

Im Zuge der Verabschiedung der Agenda wurde mal von 81.000 stationären Patienten pro Jahr ausgegangen worden. Immerhin könne man, wie Jens-Uwe Folkens, SPD-Sprecher und früherer Chefarzt, hervorhob, sich über eine erfreuliche Jahresbilanz 2021 freuen, das laut Keller erste positive Ergebnis seit 2014.

Energiekrise: Klinikum sichert Ölreserve

Doch die Sorgen ließen nicht nach, so Keller. Der Blick sei derzeit verstärkt auf die Energieversorgung gerichtet.

Um eine Alternative zur drohenden Mangelware Gas zu haben, wolle man die Öltanks der Krankenhäuser mit 235.000 Litern Öl füllen, um wenigstens für ein paar Wochen sicher zu sein. Unklar aber, ob alle Häuser sofort auf den anderen Energieträger umgestellt werden können. Die Mitarbeiter seien zudem angehalten, alle denkbaren Einsparmöglichkeiten zu nutzen.

Dass man dankbar sei, gutes Personal zu haben, rund 6.000 Mitarbeiter, unterstrichen auch die Sprecher der Fraktionen, von Bruno Metz (CDU) über Edgar Gleiß (Freie Wähler) bis Alfred Baum (Grüne).

Keller indes prophezeite weiteren Fachkräftemangel: Bis zu 20 Prozent des derzeitigen Pflegepersonals werde in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen. 2021 wurden an den Klinikstandorten 4.153 Kinder geboren, gegenüber 3.889 im Jahr davor.