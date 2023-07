Die Stadt Offenburg will in Zukunft mehr auf Pflanzenkohle setzen. Dazu gibt es unterschiedliche Modelle.

Pflanzenkohle, auch als Holzkohle bekannt, ist ein uralter Naturstoff, den schon die Inkas zur Aufbereitung von fruchtbarer Schwarzerde verwendeten. In Zeiten der Klimakrise bekommt sie eine gewaltige Bedeutung. Es geht um Bodenverbesserung und das Speichern von Kohlendioxid.

Auch die Stadt Offenburg nimmt sich dieses Themas an, das an der Hochschule Offenburg längst Forschungsgegenstand ist. Zur Herstellung wird trockene Biomasse unter starker Einschränkung von Sauerstoff verkohlt, wurde in der Sitzung des Technischen Ausschusses deutlich. Die Herstellungsprozesse nennt die Fachwelt Karbonisieren, Pyrolyse oder Carbon Capture and Storage-Verfahren (CCS). Dabei wird Kohlendioxyd (CO 2 ) aus der Umwelt oder direkt aus fossilen Quellen, wie Biomasse, in biotechnischen Verfahren entnommen und verarbeitet, um in der daraus entstehenden Pflanzenkohle zu speichern.

Einsatzorte Landwirtschaft und Gartenbau

Zur Umsetzung des Bundesklimaschutzgesetzes, mit dem Ziel einer Netto-Treibhausgasneutralität bis 2045, stellt die Herstellung von Pflanzenkohle einen wesentlichen Eckpfeiler dar. Im Hinblick auf die veränderten Klimabedingungen werden die Böden mit stärkeren Stressfaktoren konfrontiert, Pflanzenkohle mit ihrer riesigen inneren Oberfläche kann Abhilfe leisten.

Diese verbessert die Böden, lockert und belüftet sie, baut Humus auf und ist in der Lage, effektiv Wasser und Nährstoffe zu speichern. Einsatzorte sind unter anderem die Landwirtschaft und der Gartenbau. Insbesondere der Sonderkulturbereich mit Obst und Reben bieten sich für einen Einsatz an. Die Herstellung und Verwendung von Pflanzenkohle stellt also eine Win-win-Situation im Hinblick auf die Folgen des Klimawandels dar.

Die Stadt Offenburg beabsichtigt aus Biomasseabfällen, Pflanzenkohle herzustellen und hat seit 2022 die Grundlagen und Ziele zur Herstellung in einer Potenzialstudie erarbeitet. Berechnet wurden bislang die Potenziale organischer Reststoffe. Dabei wurde auch ermittelt, wie die unterschiedlichen anfallenden biogenen Abfallströme in einer Karbonisierungsanlage verwertet werden können.

Dem Technischen Ausschuss des Offenburger Gemeinderates sind in der jüngsten Sitzung drei verschiedene Szenarien vorgestellt worden, die sich durch die Verwertung der unterschiedlichen Teilmengen der biogenen Abfallströme in einer Verkohlungsanlage unterscheiden.

Unterschiede Modelle

Beim Szenario A stammt das Biomassematerial aus Grünabfall, Wurzelstöcken und Schnittgut. Beim Szenario B wird dies um Laubpellets ergänzt. Bei Szenario C erweitert sich der Biomassebereich um Altholz der Kategorien A1 bis A3. An diesem Punkt entzündete sich eine lebhafte Diskussion.

Gerhard Schröder (SPD) und Justus Eisenbeis (Grüne) finden die Herstellung von Pflanzenkohle durch die Stadt Offenburg grundsätzlich für sinnvoll, lehnen jedoch die Kategorie C mit der Verwendung von Altholz wegen der Rückstandproblematik ab. „Das war bisher auch nicht unser Ansatz“, erwiderte Alex Müller, Chef der Technischen Betriebe Offenburg, und führte weiter aus, dass in der Umsetzung des Projektes die Wissenschaftler der Hochschule Offenburg innerhalb eines Forschungsprojekts mit in das Boot genommen werden.

Willi Wunsch (CDU) regte an, ein im Betrieb vergleichbares Projekt in Freiburg im Vorfeld durch den Ausschuss zu besichtigen, dem Bürgermeister Oliver Martini beipflichtete und die Vorbereitungen hierzu treffen werde. Der Zell-Weierbacher Nebenerwerbswinzer äußerte darüber hinaus die Bitte, dass der Abgabepreis der Pflanzenkohle attraktiv kalkuliert werden müsse, damit im nahen Umfeld von Offenburg der Weinbau als potenzieller Abnehmer der Pflanzenkohle davon Gebrauch mache. Das Projekt ist mit einer Förderquote bis zu 70 Prozent förderbar. Dem Ausschuss wurden mögliche Standortvarianten einer Karbonisierungsanlage, wie auch denkbare Betreibermodelle vorgestellt.

Wäremversorgung Offenburg als Partner

Mit im Boot sitzt auch die Wärmeversorgung Offenburg, die als Partner zur Abnahme der bei der Pyrolyse entstehenden Abwärme vorgesehen ist. Zur Realisierung gehe die Stadt von einer vierjährigen Umsetzungsphase aus. Die bisherigen Ermittlungen prognostizieren, dass in dem Projekt sowohl ökologisch als auch ökonomisch viel Entwicklungspotenzial steckt. Die energetische Biomassenutzung mit einer langfristigen CO₂-Speicherung ist derzeit eine der wenigen technisch erprobten Möglichkeiten, CO₂ dauerhaft zu binden, so die Stadt Offenburg in der Sitzungsvorlage. Der Ausschuss befürwortete den vorgeschlagenen Weg einstimmig.