Das Eisen glüht, frisst sich zischend in die Haut. Der Schmerz, ein Schrei – es riecht nach verkohltem Fleisch. Die junge Frau wird für immer gezeichnet sein. Und als gefährliche Landstreicherin, als „Vagantin“, erkennbar. Die Buchstaben „O“ und „F“ hat man der 19-Jährigen, die später als „Schleiferbärbel“ traurige Berühmtheit erlangt, aufs Schulterblatt gebrannt. „OF“ steht für Offenburg.

Diebstähle auf dem Offenburger Jahrmarkt der Stadt legt man der Bärbel und ihrem Freund Toni zur Last. Mit zwei Jahren öffentlicher Zwangsarbeit sollen sie dafür büßen.

Das 18. Jahrhundert geht mit „Gesindel“ rüde um. Bettler und Landstreicher sind per se verdächtig, es mit „Mein und Dein“ nicht so genau zu nehmen. Die Obrigkeit nennt „Jauner und Vaganten“, also „Gauner und Landstreicher“, in einem Atemzug.