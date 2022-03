Dieb nach Verfolgungsjagd in Offenburg gefasst

Die Polizei hat sowohl den Täter als auch das Diebesgut eines Diebstahls gefunden, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Offenburg stattfand. Entscheidend dabei: die Ortung eines gestohlenen elektronischen Gerätes.

Die Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Diebstahl in einer Offenburger Tiefgarage in der Straße Kreuzschlag aus der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind erfolgreich verlaufen.

In der Zeit zwischen 23 Uhr am Dienstag und 7.40 Uhr am Mittwoch hatte ein zunächst Unbekannter die Scheiben zweier Autos eingeschlagen, berichtete die Polizei. Anschließend klaute er neben Bargeld auch verschiedene Gegenstände aus den Fahrzeugen und einem nebenstehenden Anhänger. Das Diebesgut belief sich insgesamt auf einen Wert von rund 500 Euro, der Sachschaden auf schätzungsweise 600 Euro.

Verfolgungsjagd endet auf Spielplatz

Die Polizei konnte aber sofort eines der gestohlenen elektronischen Geräte orten und so den Standort eines Tatverdächtigen in einem Mehrfamilienhaus in Tatortnähe ausfindig machen. Während die Beamten daraufhin herausfinden wollten, um welche Wohnung in dem Haus es sich genau handelte, flüchtete eine Person aus dem Gebäude.

Zu Fuß nahmen die Ermittler die Verfolgung auf und stellten den 37-Jährigen auf einem nahegelegenen Spielplatz. Dort fanden sie in einem Mülleimer auch das geortete Diebesgut. Am Mittwochmorgen durchsuchte die Polizei dann die Wohnung des Mannes und stellte dabei das restliche Diebesgut und weitere Beweismittel sicher.

Auf den 37-Jährigen wartet nun ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls.