Ein Mann hat am Montag gegen 17.15 Uhr eine Spardose aus einer Eisdiele in der Hauptstraße in Offenburg gestohlen. Die Polizei teilte mit, dass eine Angestellte der Eisdiele den Täter dabei beobachtete. Er entfernte sich mit seiner Beute in Richtung des Busbahnhofes.

Der bislang Unbekannte ist etwa 60 Jahre alt, männlich, mit schulterlangem, hellem Haar. Außerdem trug er eine silberne Jacke. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 20 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, bittet die Polizei, sich unter (07 81) 21 22 00 zu melden.