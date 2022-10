Polizei fahndet

Diebes-Trio stiehlt Parfums aus Offenburger Drogerie: Zwei Tätern gelingt die Flucht

Drei Männer haben am vergangenen Freitag mehrere Parfums in einer Drogerie in Offenburg gestohlen. Ein Ladendetektiv erkannte den Diebstahl. Zwei der Tätern gelang allerdings die Flucht.