Diebstahl fast zur selben Zeit: Ladendiebe haben in Offenburg und Kehl Konjunktur

Mit Strafanzeigen wegen Diebstahls und versuchter Körperverletzung sieht sich ein 40 Jahre alter Mann seit Donnerstag konfrontiert. Nachdem er gegen 10.30 Uhr zunächst wegen eines Ladendiebstahls in einem Discounter in der Freiburger Straße in Offenburg auffällig wurde, soll er in dessen Folge versucht haben, den einschreitenden Ladendetektiv anzugreifen, so der Polizeibericht.

Dem nicht genug, fiel rund eine Stunde später einer Polizeistreife das Fahrrad des Tatverdächtigen an einem Supermarkt in der Okenstraße auf. Als die Beamten die Lage erkundeten, erwischten sie den 40-Jährigen dabei, wie er den Kassenbereich mit Alkoholika im Rucksack passierte, ohne die Waren zu bezahlen. Diebstahls und versuchter Körperverletzung entgegen.

In einem Lebensmittelgeschäft in der Blumenstraße in Kehl beobachtete ein Mitarbeiter laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg am Donnerstagmorgen gegen 10.20 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Blumenstraße, wie ein Mann zwei Flaschen Champagner einsteckte. Der Mitarbeiter sprach den Mann an, als er das Geschäft verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Er stellte zunächst eine der Flaschen wieder zurück in das Regal.

Als die Polizei kam, stieß der Tatverdächtige einen Mitarbeiter zur Seite und versuchte, mit einer Flasche Champagner zu flüchten. Die Polizeibeamten mussten einige Energie aufwenden, um den Dieb festnehmen zu können. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde der 23-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. Es wurde ein Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls erlassen. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt.