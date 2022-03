Dem Angeklagten wird schwerer sexueller Missbrauch an seiner dreijährigen Tochter vorgeworfen. Am dritten Verhandlungstag gab er auch Einblicke in sein Privatleben.

Im dritten Verhandlungstag im Missbrauchsprozess gegen einen 39-jährigen Mann aus dem Kreisgebiet wurden die Gutachten aus den kriminologischen Untersuchungen und der Sachverständigen vor dem Landgericht Offenburg gehört. Der Angeklagte gab Einblicke in seine Privatsphäre.

Ihm wird schwerer sexueller Missbrauch an seiner dreijährigen Tochter seiner Ex- Partnerin und die Verbreitung von kinderpornographischen Bildern vorgeworfen. Ein Teil der Taten wurden von dem Mann vor der Anklageerhebung eingeräumt.

Der Angeklagte trennte sich schon während der Schwangerschaft von seiner Lebensgefährtin und der Mutter des Kindes. Erst als aufgrund des Vaterschaftstestes feststand, dass er der leibliche Vater des Kindes sei, habe er sich um das Sorgerecht bemüht.

Das Kind habe er zweiwöchentlich jeweils am Wochenende zur Betreuung zugesprochen bekommen. So auch an jenem Freitag, 22. Mai 2021, als er sich nach vermutlich reichlichem Alkoholgenuss an dem dreijährigen Mädchen vergangen-, und kinderpornographische Bilder erstellt haben soll. Diese habe er dann im Netz verteilt. Seine pädophilen Neigungen konnten ab dem Jahr 2019 nachgewiesen werden.

DNA-Spuren des Kindes auf Sexspielzeugen

Die Mutter, wie auch die Oma mütterlicherseits erklärten als Zeugen, dass das Kind seit der Tat traumatisiert und aggressiv geworden ist. Am dritten Verhandlungstag am vergangenen Dienstag berichtete eine Kripobeamtin über ihre Ergebnisse aus den Vernehmungen der Mutter des Kindes und dem Bruder des Angeklagten. Diese erklärten übereinstimmend, dass im Vorfeld für sie keine pädophilen Auffälligkeiten erkennbar waren. Er sei auch mit dem Kind liebevoll umgegangen, so der Eindruck der Mutter und auch des Bruders.

Der Mutter sei lediglich aufgefallen, dass bei dem Kind nach ihrer Rückkehr vom Angeklagten, gerötete Auffälligkeiten im Intimbereich erkennbar waren. Sie habe sich aber nichts dabei gedacht. Zunehmend habe sich das Kind geweigert, von ihrem Vater abgeholt zu werden.

Aufschlussreich waren die Ergebnisse der Untersuchungen der Kriminaltechnik des Landeskriminalamtes. Bei dem Angeklagten wurden bei der Festnahme mehrere unterschiedliche Sexspielzeuge in dessen Wohnung gefunden. Diese wurden auf Spuren von dem Angeklagten und des Kindes untersucht. An mindestens zwei dieser Spielzeuge habe man über DNA eindeutige Merkmale des Kindes nachweisen können.

Angeklagter spricht von Angst in der U-Haft

In dem Gutachten eines Psychiaters ging es darum, inwieweit der vom Angeklagten angegebene Alkoholkonsum von acht bis zehn Flaschen Bier vor der Tat sich auf eine Steuerungsminderung auswirke. Das Ergebnis war zwiespältig. Der Facharzt gehe von einem Blutalkoholwert zum Tatzeitpunkt von über 2,4 Promille aus, wenn man die Menge Alkohol, wie vom Angeklagten angegeben, zugrunde lege. Damit wäre der Tatbestand der verminderten Steuerungsfähigkeit gegeben.

Dagegen spreche, dass der Angeklagte bei den Misshandlungen strukturiert vorgegangen sei. „Die Misshandlungen wie an dem Kind geschehen, und das er dabei gleichzeitig noch in der Lage war, dies mit der Kamera aufzunehmen, ist nicht vereinbar mit dem Zustand verminderter Steuerungsfähigkeit“, so der Psychiater.

Der Angeklagte bekam vom Gericht die Möglichkeit zur Aussage zu seinen persönlichen Verhältnissen. In der Kindheit und im Jugendalter sei bei ihm nicht alles glatt gelaufen, sagte er. Nach der Hauptschule habe er eine Lehre als Landschaftsgärtner mit Erfolg abgeschlossen. Er war immer in Arbeit, habe aber zwischenzeitlich gesundheitliche Probleme mit Burnout und Depressionen gehabt. Seine letzte Tätigkeit vor der Festnahme war die Gruppenleitung in einer Gartenabteilung.

Schlimme Zeiten erlebe er derzeit in der U-Haft. Seit Bekanntwerden seiner Straftaten werde er von den Mithäftlingen regelrecht gedemütigt. Er werde beschimpft als Kinderschänder und wird mit Morddrohungen angefeindet. „Ich habe ständig Angst, es werde jeden Augenblick auf mich eingeprügelt“, sagte der Angeklagte unter Tränen. Das Urteil wird am Dienstag, 8. März, gesprochen.