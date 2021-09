Ein Roller und E-Scooter stoßen am Offenburger Bahnhof zusammen

Ein 54-jähriger Rollerfahrer und ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer sind am Dienstagmorgen in Offenburg zusammengestoßen. Dabei verletzte sich der der 21-Jährige leicht, so die Polizei.

Der 54-Jährige fuhr gegen 7.20 Uhr mit seinem Roller auf Höhe des Bahnhofs. Dort kollidierte er mit dem E-Scooter-Fahrer, der in dem Moment über einen Zebrastreifen fuhr. Dabei stürzte der 21-Jährige und verletzte sich leicht. Ein Rettungsdienst brachte ihn in eine nahe gelegenen Klinik.

Am Roller entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der E-Scooter bleib unbeschädigt. Die Polizei Offenburg übernimmt die Unfallaufnahme.