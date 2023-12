Nichts gestohlen

Unbekannte versuchen in Technikhütte des Offenburger Weihnachtsmarkts einzubrechen

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versucht, in die Technikhütte des Weihnachtsmarktes in Offenburg einzubrechen. Die Polizei ermittelt nun.