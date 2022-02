Einbruchsserie in Offenburg: Diebe machen sich in vier Kindergärten zu schaffen

Einbrecher sind zwischen Mittwoch und Donnerstag in insgesamt vier Kindergärten in Offenburg eingestiegen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Eine Einbruchsserie hat sich in vier Offenburger Kindergärten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignet. Betroffen waren die Kindertagesstätten in der Kittelgasse, der Vogesenstraße, der Albert-Schweitzer-Straße und in der Straße „Am Waldbach“, teilte die Polizei mit.

Die Einbrecher wollten in die Büroräume

Die Eindringlinge verschafften sich durch das Aufhebeln von Türen und Fenstern Zutritt zu den Räumlichkeiten. Besonderes Interesse zeigten die Täter an den verschlossenen Büroräumen der Einrichtungen. Die entstandene Schadenssumme ist aber bislang unbekannt.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Offenburg zu wenden.

Zeugen gesucht (0 78 1) 2 12 20 0