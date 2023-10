Bis Februar 2024

Eislaufhalle in Offenburg wird vorübergehend Notunterkunft für Asylsuchende

Bis zu 400 Menschen finden gleichzeitig Platz in dem Gebäude auf dem Messegelände. Dort werden Personen untergebracht, die die Bundespolizei an der Grenze aufgreift. Sie sollen nicht lange in der Notunterkunft bleiben.