Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung in Offenburg

Zwei Leichtverletzte hat es nach einem Streit in Offenburg am Dienstag gegeben.

Zu einem handfesten Streit ist es am Dienstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, am Bahnhof in der Hauptstraße gekommen. Wie die Polizei mitteilte, haben sich die insgesamt vier beteiligten Personen später in einem Imbiss weiter gestritten haben.

Nach wechselseitigen Beleidigungen soll es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern gekommen sein. Nachdem ein 23-Jähriger attackiert wurde, soll er Pfefferspray gegen seien Kontrahenten eingesetzt haben. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.