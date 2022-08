Essen auf dem Küchenherd löst Brand in Offenburger Wohnung aus

Anwohner einer Wohnung in Offenburg haben am frühen Dienstagmorgen Essen auf dem Küchenherd anbrennen lassen. Die Feuerwehr musste ausrücken und den Brand löschen.

Zu einer Rauchentwicklung ist es in einer Wohnung in Offenburg in der Hildastraße in der Nacht von Montag auf Dienstag gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, sei angebranntes Essen auf einem Küchenherd der Auslöser gewesen. Der Wohnungsbrand forderte gegen 1.15 Uhr den Einsatz der Feuerwehr und des Polizeireviers Offenburg.

Die Wohnung sowie das Treppenhaus musste von den Kräften nur gelüftet werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und ein Sachschaden blieb aus.