Exhibitionist auf Offenburger Schulhof

Ein noch unbekannter Mann soll am Donnerstagmorgen auf einem Schulhof in der Gymnasiumstraße in Offenburg kurz vor 9 Uhr uriniert haben. Anschließend soll er nach Informationen der Offenburger Polizei sein entblößtes Glied in die Richtung mehrerer Schülerinnen gerichtet und damit hantiert haben. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.